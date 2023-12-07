В подмосковном Подольске активно используются выездные медицинские пункты
Фото: [пресс-служба администрации г.о Подольск]
В деревне Лемешево (городской округ Подольск) побывал мобильный фельдшерско-акушерский пункт.
В рамках проекта «Ваше здоровье в шаговой доступности» 20 местных жителей прошли обследование, получили помощь и консультации. Специальный медицинский автомобиль оснащен
электрокардиографом, портативным биохимическим анализатором крови и другим оборудованием.
Сельчане остались благодарны медикам за выездную работу, поскольку многим ветеранам непросто выбираться в поликлинику в город.
В пятницу мобильная медицинская помощь прибудет в деревню Потапово.