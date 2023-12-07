В подмосковном Подольске активно используются выездные медицинские пункты

В деревне Лемешево (городской округ Подольск) побывал мобильный фельдшерско-акушерский пункт.

В рамках проекта «Ваше здоровье в шаговой доступности» 20 местных жителей прошли обследование, получили помощь и консультации. Специальный медицинский автомобиль оснащен

электрокардиографом, портативным биохимическим анализатором крови и другим оборудованием.

Сельчане остались благодарны медикам за выездную работу, поскольку многим ветеранам непросто выбираться в поликлинику в город.

В пятницу мобильная медицинская помощь прибудет в деревню Потапово.