В подмосковном Подольске автобус сбил катавшихся на самокатах мальчика и девочку, один ребенок погиб

Пресс-служба главка МВД РФ по московской области сообщила, что трагический инцидент произошел у одного из домов на Революционном проспекте в момент, когда дети переезжали на самокатах проезжую часть по «зебре» пешеходного перехода. Водитель автобуса не справился с управлением и наехал на детей.

Как приводится в сообщении ведомства, мальчик погиб на месте, девочка была экстренно госпитализирована. Сейчас за жизнь ребенка борются медики.

«Водитель, управляя автобусом, совершил наезд на двух несовершеннолетних 2008 и 2006 годов рождения, которые переезжали на самокате проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода. В ДТП мальчик погиб на месте, девочка была доставлена в медицинское учреждение», - рассказали в полиции.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства трагедии. По результатам проводимой проверки будет принято процессуальное решение. Водитель автобуса задержан.