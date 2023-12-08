В подмосковном Подольске чествовали передовиков предприятия «Воплощение»

Начальник производства Владимир Уханов награжден знаком отличия «За заслуги перед Городским округом Подольск» II степени. Сразу девять сотрудников отмечены муниципальной медалью «За безупречную службу» I степени. Среди них мастер производственного участка Раиса Семина, которая работает на в «Воплощении» с первого дня основания. А для всего коллектива предприятия на торжественном собрании от главы округа Григория Артамонова передана Благодарность.

«Воплощение» производит свыше 400 наименований продукции, в том числе приборы и комплектующие для сферы агрокомплекса и пищевой индустрии.