В подмосковном Подольске детям-инвалидам рассказали об истории создания игрушек

Встречу провела сотрудник музея-заповедника «Подолье» Людмила Пладес. В интерактивной форме ребята узнали о происхождении матрешки, занятных событиях с ней связанных, а также о том, как в старину вырезали из дерева домашнюю утварь. В ходе общения часто происходил живой диалог. На прощание дети получили сладкие подарки и деревянные конструкторы.