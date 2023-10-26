В подмосковном Подольске детям-инвалидам рассказали об истории создания игрушек
Фото: [пресс-служба администрации г.о Подольск]
Юные подопечные общественной организации «Рука об руку» побывали в подольском выставочном зале на программе по истории русской деревянной игрушки.
Встречу провела сотрудник музея-заповедника «Подолье» Людмила Пладес. В интерактивной форме ребята узнали о происхождении матрешки, занятных событиях с ней связанных, а также о том, как в старину вырезали из дерева домашнюю утварь. В ходе общения часто происходил живой диалог. На прощание дети получили сладкие подарки и деревянные конструкторы.