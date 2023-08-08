В подмосковном Подольске ликвидировали аварийный дом

Двухэтажное здание несколько лет входило в муниципальный «черный список», куда наряду с ветхими, включены недостроенные и самовольно возведенные. Восемнадцать граждан, проживавших в Бережках, уже справили новоселья в новых комфортабельных квартирах благодаря специальной региональной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы».

Работа в этом направлении продолжается. Проводится экспертиза новых домов-кандидатов на снос.