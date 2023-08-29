В подмосковном Подольске модернизируется популярная школа

Школы № 29 имени Петра Забродина в Подольске в скором времени получит новый импульс для развития. По специальной программе губернатора к зданию пристроят помещение для новых кабинетов.

Как отмечает глава Подольска Дмитрий Жариков, строительство должно быть завершено через два года. Пристройка позволит увеличить число учеников с 850 до 1050. Ребята будут заниматься в комфортабельных классах. В новом помещении предусмотрено обустройство большого спортивного зала, а также библиотеки, медицинского отдела. Проектировщики позаботились и об офисах для преподавателей.