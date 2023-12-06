В подмосковном Подольске наградили руководителей крупных предприятий

Благодарственные письма вручены директору Федерального исследовательского центра животноводства — ВИЖ имени академика Л. К. Эрнста Наталье Зиновьевой и генеральному директору ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» Виктору Джангобегову.

Академик Российской академии наук, доктор биологических наук, профессор Наталья Зиновьева более десяти лет успешно руководит центром, занимается разработками в области биотехнологии и генетики сельскохозяйственных животных.

Виктор Джангобегов десять лет возглавляет «ГИДРОПРЕСС» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш), в свое время начинал здесь трудовую деятельность инженером. Предприятие известно сложнейшими разработками в создании реакторных установок для атомных электростанций.