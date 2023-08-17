В подмосковном Подольске обновили парк комбината благоустройства
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Автопарк Подольского комбината благоустройства по целевой губернаторской программе получил из Минска 12 новых тракторов «Беларус».
Как рассказал глава Подольска Дмитрий Жариков, чистоте городских улиц всегда уделяется особое внимание, что отмечают и жители городского округа. Теперь, когда коммунальщикам выделена новая специальная техника, станет еще чище. Универсальные тракторы имеют плужно-щеточное оборудование, систему Глонасс и работают круглогодично.
В этом году, напомним, благодаря поддержке регионального правительства, комбинат уже был оснащен нескольким новыми самосвалами, погрузчиками и другой полезной техникой.