В подмосковном Подольске отметила юбилей знаменитая школа танцев

Подольская региональная школа танца Елены Морозовой отметила 25-летие со дня создания. В честь этого события был устроен большой праздничный концерт.

Творческий коллектив поздравили председатель Совета депутатов городского округа Алексей Никулин и председатель комитета по культуре и туризму местной администрации Августа Евстигнеева. Они вручили награды от исполняющего обязанности главы округа Григория Артамонова.

Танцевальная школа была создана в 1998 году. Спустя десять лет ее бессменному руководителю Елене Морозовой было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». В настоящее время в школе занимаются свыше 350 человек разного возраста. Многие воспитанники связали свою судьбу с танцами на профессиональном уровне, стали участниками столичных коллективов, гастролируют по всей России и за рубежом.