В подмосковном Подольске по просьбе ветеранов на остановке установили павильон

В поселке Александровка (городской округ Подольск) на конечном пункте автобусного маршрута установили комфортабельный крытый павильон для пассажиров.

С просьбой обустроить остановку в администрацию округа недавно обращалась инициативная группа ветеранов поселка. Обращение людей взял под контроль глава Дмитрий Жариков. Вопрос был оперативно проработан соответствующими службами, и теперь жители Александровки благодарят их за работу.

«Очень хорошая получилась остановка. Есть, где посидеть, укрыться от дождя или солнца», — отмечает ветеран труда Лидия Ильинична.

По словам Дмитрия Жарикова, все острые темы, которые поднимаются в ходе выездных встреч с населением, личных приемах, не остаются без внимания.