В подмосковном Подольске по просьбе ветеранов на остановке установили павильон
Фото: [пресс — служба администрации г. о. Подольск]
В поселке Александровка (городской округ Подольск) на конечном пункте автобусного маршрута установили комфортабельный крытый павильон для пассажиров.
С просьбой обустроить остановку в администрацию округа недавно обращалась инициативная группа ветеранов поселка. Обращение людей взял под контроль глава Дмитрий Жариков. Вопрос был оперативно проработан соответствующими службами, и теперь жители Александровки благодарят их за работу.
«Очень хорошая получилась остановка. Есть, где посидеть, укрыться от дождя или солнца», — отмечает ветеран труда Лидия Ильинична.
По словам Дмитрия Жарикова, все острые темы, которые поднимаются в ходе выездных встреч с населением, личных приемах, не остаются без внимания.
«Что-то можем решить быстро, что-то требует времени и терпения, но в любом случае реагируем на все обращения и оказываем практическую помощь», — подчеркивает глава округа.