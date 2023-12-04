В подмосковном Подольске подвели итоги футбольного сезона
Фото: [пресс-служба администрации г.о Подольск]
Уходящий 2023 год отмечен для подольского футбола примечательными событиями.
На праздничном вечере, на котором подводились итоги сезона, ведущие напомнили о двух памятных датах. 110 лет назад на подольской земле прошел первый матч, с которого и начался отсчет местной истории футбола. Кроме этого, 20 лет назад в городе была создана федерация по виду спорта.
Динамично развивается футбол и в настоящее время. Так, в этом году Спортивная школа «Витязь» от Российского футбольного союза получила высокий статус регионального центра подготовки футболистов. В ходе торжественной церемонии были отмечены победители и призеры всех турниров, проведенных Подольской федерацией футбола, лауреаты индивидуальных номинаций и те, кто вносит большой вклад в развитие футбола.