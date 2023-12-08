В подмосковном Подольске пройдет благотворительный аукцион в поддержку СВО

Администрация Подольска, все неравнодушные люди приглашают поддержать благотворительный аукцион, вырученные средства от которого пойдут в помощь участникам специальной военной операции.

Мероприятие состоится 16 декабря в городском отделении Союза художников России. На аукцион будут выставлены около 40 произведений в различных жанрах живописи.

Организаторы надеются, что на это событие откликнутся руководители предприятий, деловые люди. Вырученные средства внесут посильный вклад в СВО, поддержат бойцов на передовой.

Адрес подольского отделения Союза художников России: Подольск, улица Кирова, д. 42в.