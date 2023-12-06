В подмосковном Подольске прошел концерт в честь годовщины контрнаступления Красной Армии

В Концертном зале администрации городского округа Подольск состоялся большой праздничный концерт, посвященный 82-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой.

Отличное настроение у собравшихся ветеранов, представителей патриотических объединений, передовиков производства создавалось еще в фойе, где играл духовой оркестр местной филармонии под руководством Станислава Прыгунова. На сцене выступили лучшие творческие коллективы округа. В завершение концерта прозвучал «Марш защитников Москвы».

Трогательным моментом стало видеопоздравление от Григория Фаерштейна, который в 1941-м на боевых рубежах Подольска служил подносчиком снарядов.