В подмосковном Подольске прошла традиционная встреча жителей с сотрудниками сферы ЖКХ
Фото: [пресс-служба администрации г.о Подольск]
В Подольске регулярно проводятся полезные встречи работников жилищно-коммунальной сферы с населением в рамках проекта «Школа грамотного потребителя» партии «Единая Россия».
Очередное общение специалистов с жителями прошла в микрорайоне Климовск. Ответ держали депутаты городского совета Виктор Щукин, Михаил Семин, сотрудники администрации округа, управляющей организации, МосОблЕИРЦ. В первую очередь людей интересовали такие насущные вопросы, как расчеты по ЖКХ в платежных квитанциях, сроки ремонта кровли в многоквартирных домах, порядок подачи документов. Разговор получился доверительным и откровенным. Все сигналы, обращения были документально зафиксированы для принятия мер.