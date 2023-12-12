В подмосковном Подольске прошла традиционная встреча жителей с сотрудниками сферы ЖКХ

Очередное общение специалистов с жителями прошла в микрорайоне Климовск. Ответ держали депутаты городского совета Виктор Щукин, Михаил Семин, сотрудники администрации округа, управляющей организации, МосОблЕИРЦ. В первую очередь людей интересовали такие насущные вопросы, как расчеты по ЖКХ в платежных квитанциях, сроки ремонта кровли в многоквартирных домах, порядок подачи документов. Разговор получился доверительным и откровенным. Все сигналы, обращения были документально зафиксированы для принятия мер.