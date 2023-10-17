В подмосковном Подольске собрана очередная партия груза для бойцов СВО

Новая партия собрана по инициативе мобилизованного Александра. Находясь в краткосрочном отпуске, он не забывал о своих товарищах, оставшихся на передовой. С помощью волонтеров оперативно были закуплены продукты, утепленная одежда, средства индивидуальной гигиены и многое другое. Через несколько дней Александр лично отвезет груз в свое воинское подразделение. По его словам, он гордится земляками, которые мгновенно откликнулись на его обращение и поддержали бойцов.

Напомним, что полезные вещи в зону СВО в Подольске принимают в Волонтерском центре по адресу: улица Ульяновых, дом 1.