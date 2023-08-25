В подмосковном Подольске состоится музыкальный патриотический фестиваль
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Подольск]
Музыкальный фестиваль «Русское лето. ZаРоссию» пройдет в пятницу в подольском ДК «Октябрь».
Организаторы подготовили интересную и разнообразную программу. В рамках фестиваля можно посмотреть выступления популярных российских музыкантов, посмотреть фильмы на патриотическую тематику, стать свидетелем уникального шоу экстремальных силачей, пообщаться поэтами и блогерами.
Специальным гостем станет творческий коллектив «Собор» из Луганской народной республики.
«Общероссийский народный фронт» также презентует свои яркие проекты. Добавим, в разных точках округа установят кабины
#СвоихНЕбросаем, чтобы каждый желающий смог записать видеообращение для бойцов специальной военной операции.