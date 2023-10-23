В подмосковном Подольске состоялся осенний фитнес-марафон.

Специалисты подольского спорткомитета и клуб аэробики «Зефир» устроили традиционный, популярный фитнес-фестиваль. Программа праздника, как всегда, отличалась насыщенностью и разнообразием. Были открытые тренировки, лотереи, награждения и многое другое. Трибуны вместили более трехсот зрителей. Для них зажигательные номера продемонстрировали команды по степ-аэробике.

Клуб «Зефир» образован 12 лет назад. За это время здесь подготовлено много победителей и призеров всероссийских чемпионатов и фестивалей.