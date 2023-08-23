В подмосковном Подольске состоялся патриотический форум с участием ветеранов боевых действий

В фойе была устроена интерактивная площадка. С большим интересом школьники, гимназисты и кадеты учились разбирать и собирать автомат Калашникова, сдавали нормативы по радиационной химической и биологической защите, участвовали в конкурсе по поднятию гири, плели маскировочные сети.

Фото: [ пресс — служба администрации г. о. Подольск ] Фото: [ пресс — служба администрации г. о. Подольск ]

Перед участниками форума выступили ветеран Великой Отечественной войны Николай Герасимов, «афганец» Николай Никулин, боец специальной военной операции Дмитрий Сотников и начальник Регионального штаба ВВПОД «Юнармия» Евгений Лукошников.