В подмосковном Подольске спасли от гибели летучую мышь

В одном из подъездов жилых домов Подольска женщина обнаружила заснувшую летучую мышь. Животное оперативно было доставлено в столичный специальный центр реабилитации.

Специалисты определили, что это самка двухцветного кожана, которая, скорее всего, не смогла удачно выбрать себе место для спячки. Как рассказала директор центра Ольга Ильченко, мышь назвали Полина в честь девушки-волонтера, которая находится в декрете.

Животное останется в приюте до конца апреля. Полину откормят, в рационе будут присутствовать витамины. Сотрудники центра надеются, что следующим летом она успешно даст потомство.

Всего в центре в настоящее время нашли приют 30 летучих мышей.