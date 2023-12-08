В подмосковном Подольске торжественно отметили городскую организацию ВОИ
Фото: [пресс-служба администрации г.о Подольск]
Подольское отделение Всероссийского общества инвалидов отмечено Благодарностью главы городского округа Григория Артамонова.
Награда вручена председателю организации, депутату местного Совета депутатов Татьяне Кругловой. Отмечено, что в округе успешно осуществляется защита прав и законных интересов инвалидов. В городской организации, которая отметила 35-летие с момента основания, состоит около тысячи человек. Как отметила Татьяна Круглова, всего же в округе более 14 тысяч инвалидов, которые всегда могут обратиться за поддержкой в отделение.
«Для людей с ограниченными возможностями здоровья организуются посещения творческих выставок, концертов, спортивные соревнования. Они получают консультации по различным вопросам», — подчеркнула политик и общественный деятель.