В подмосковном Подольске торжественно отметили городскую организацию ВОИ

Награда вручена председателю организации, депутату местного Совета депутатов Татьяне Кругловой. Отмечено, что в округе успешно осуществляется защита прав и законных интересов инвалидов. В городской организации, которая отметила 35-летие с момента основания, состоит около тысячи человек. Как отметила Татьяна Круглова, всего же в округе более 14 тысяч инвалидов, которые всегда могут обратиться за поддержкой в отделение.

«Для людей с ограниченными возможностями здоровья организуются посещения творческих выставок, концертов, спортивные соревнования. Они получают консультации по различным вопросам», — подчеркнула политик и общественный деятель.