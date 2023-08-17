В подмосковном Подольске выполнили план по установке «губернаторских» площадок

В деревне Федюково (городской округ Подольск) для юных жителей открыта очередная игровая площадка, построенная по специальной программе губернатора Андрея Воробьева.

За то, чтобы дети получили интересную игровую зону, активно голосовали их родители, бабушки и дедушки на портале «Добродел». И площадка с горками, качелями, песочнице, безопасным покрытие стала для ребят с первых минут любимым местом общения.

«Замечательное место для активного отдыха! У малышей развивается мелкая моторика, а ребята постарше получили возможность для спортивных игр», — подчеркивает Ирина Егина, мама годовалой Оливии.⁣⁣⠀

Отметим, что девятая по счету «губернаторская» площадка в округе, как и предыдущие восемь, была обустроена раньше срока.