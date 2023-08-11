В подмосковном Подольске завершается ремонт школы по губернаторской программе

В Подольске капитальный ремонт общеобразовательной школы № 14 вышел на финишную прямую. Работы проводятся в рамках программы губернатора Московской области.

Важный социальный объект осмотрели глава городского округа Дмитрий Жариков, педагоги и активисты из числа родителей учеников.

Представительная делегация отметила, что школа с каждым днем все больше принимает привлекательный вид. Строительные бригады работают качественно и в соответствии с графиком. В школе заменили практически все — инженерные сети, фасад, пол, окна, двери, сантехнику. Масштабные изменения произошли и в спортивном зале. Чтобы он стал комфортнее и светлее, подрядчик расширил оконные проемы.

Фото: [ пресс — служба администрации г. о. Подольск ]

Благоустроят и прилегающую территорию, на площади уже укладывают новое асфальтовое покрытие. Здесь же появится и спортивное ядро. На днях школа получит новую мебель.

Дмитрий Жариков пообщался с родителями и поблагодарил их за активность.

«Дал поручение подрядчикам усилиться по всем направлениям. Новый учебный год ребята должны встретить в школе, которая соответствует всем стандартам, как справедливо требует губернатор», — подвел итог руководитель муниципалитета.