В подмосковном Раменском сильный пожар в промзоне, город заволокло дымом

О происходящем в подмосковном городе сообщают очевидцы в соссетях. Что именно горит пока не понятно, однако над Раменским поднимается внушительных размеров столб дыма.

С места сейчас поднимается огромный столб дыма в стороне Донинского шоссе. О том, что именно горит, пока неизвестно, сообщают местные жители.

Отмечается, что в городе ревут сирены пожарных машин. Рят пабликов сообщают, что согласно предварительной информации, пожар происходит в промзоне и горит там склад одного из местных предприятий.