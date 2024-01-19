В подмосковном реабилитационном центре открыли швейную мастерскую

Как отмечает специалист по социальной реабилитации Лариса Истратова, ученики получили первые навыки и сшили себе фартуки и прихватки для кухни. Новый вид реабилитации пришелся по нраву пациентам центра. Они даже высказывают пожелания научиться менять «молнии» на одежде.

Особое отношение к детям, для которых начали шить театральные куклы, с которыми дома можно устроить спектакль. Идей очень много, теперь главное их все реализовать, подчеркивает заместитель директора центра «Пушкинский» Мария Крайнева.