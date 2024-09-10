В подмосковном Реутове стартовала реконструкция спортивного комплекса «Старт»

На улице Новая в Реутове рабочие приступили к реконструкции спорткомплекса «Старт». Сейчас подрядчик выполняет подготовительный этап работ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области.

Согласно проекту, здесь будет проведена реконструкция футбольного поля, трибун и подтрибунных помещений общей площадью более четырех тысяч квадратных метров, а также создание плоскостных спортивных объектов для занятий на свежем воздухе.

В составе стадиона разместятся трибуны на 1000 мест, блок медицинских помещений, конференц-зал, тренажерные залы, центр реабилитации, административные и технические помещения. Проектом предусмотреть отдельно стоящее некапитальное здание — ангар, для хранения техники и инвентаря.

На прилегающей территории оборудуют парковку для легковых автомобилей, стоянку для автобусов, выполнят комплексное благоустройство с озеленением. Для создания безбарьерной среды вход в здание будет выполнен с уровня тротуара, без ступеней, лестниц и пандусов. А ввод в эксплуатацию обновленного объекта намечен на 2025 год.