В подмосковном Рошале появился мемориал в честь пожарного, погибшего при спасении товарища

В городе Рошаль Московской области на улице Косякова состоялась церемония открытия памятного панно. Арт-объект создан сотрудниками Шатурского пожарно-спасательного гарнизона совместно со специалистом молодежного центра.

Мемориал посвящен 35-летию со дня образования МЧС России и увековечивает память пожарного Виктора Агапова. В 2003 году Агапов погиб при исполнении служебного долга во время крупного пожара на территории бывшего химкомбината.

В ходе ликвидации возгорания он вывел из опасной зоны молодого бойца, после чего получил смертельную травму от обрушившихся конструкций здания.

Начальник Шатурского гарнизона Сергей Аржанов охарактеризовал профессию спасателя как осознанный выбор, связанный с готовностью к самопожертвованию. Вдова погибшего Марина Агапова отметила поддержку, оказываемую семьей со стороны коллег мужа.

Установка панно осуществлена в рамках юбилейной акции «35 добрых дел», приуроченной к годовщине ведомства.