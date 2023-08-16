В подмосковном Щелкове запускается комплекс по сборке трансформаторных подстанций

Подмосковный Главгосстройнадзор после строгой проверки выдал соответствующее предписание. Как заявил глава Щелкова Андрей Булгаков, у инспекторов не возникло никаких замечаний к проекту.

«Выполнение требований безопасности является важнейшим моментом при возведении новых предприятий», — подчеркнул глава округа

Для Щелкова новый комплекс, на строительство которого, отметим, потребовалось менее двух лет, имеет большое значение. Его производственная мощность составляет 300 трансформаторных подстанций в год. Кроме того, создаются 53 рабочих места.