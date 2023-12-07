В подмосковном Серпухове чемпион мира по тайскому боксу провел мастер-класс для инвалидов

В серпуховском спортивном клубе «Кремень» прошел открытый урок по тайскому боксу. Его участниками стали молодые люди с ограниченными возможностями здоровья.

Инициатива пригласить на тренировку пациентов центра социального обслуживания и реабилитации «Серпуховский» принадлежит чемпиону мира, президенту Федерации тайского бокса городского округа Дильшоду Мирзаеву. По его словам, он и его команда всегда готовы позаниматься с людьми разных категорий. В спортзале рады всем — детям, пенсионерам, инвалидам.

Все участники получили фирменные футболки спортивного клуба «Кремень» и памятные медали. Затем участники мастер-класса пообщались за накрытым столом. За помощь в организации тренировки Дильшод Мирзаев поблагодарил местное управление соцзащиты.