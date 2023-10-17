В подмосковном Серпухове определяют кандидатов на выборы в местный Совет депутатов

Выдвижение прошло с помощью тайного голосования. Как стало известно, представлять единороссов на выборах, которые состоятся в декабре 2023 года, будут известные, уважаемые люди. В списке есть почетные жители округа, бизнесмены, спортивные наставники, представители общественных организаций. Во главе рейтинг-листа заслуженный деятель науки Алексей Царьков, директор средней школы № 9 Елена Головина и чемпион мира по профессиональному боксу Федор Чудинов. Глава Серпухова Сергей Никитенко напомнил, что главное в работе народного избранника не только выдвигать свои идеи, но и опираться на наказы избирателей, советоваться с людьми. И тогда округ станет комфортнее для проживания.