В подмосковном Солнечногорске 101-летнему ветерану ВОВ вручили знак почетного гражданина

В этом году Агафии Ефимовне исполнился 101 год. До войны работала в колхозе бригадиром, затем в Москве курьером в строительной компании. Во время Великой Отечественной копала оборонительные рвы, служила сапером, участвовала в разминировании Ленинграда, Петергофа, Таллина. В Поварово трудилась фрезеровщицей на Опытном заводе, в Солнечногорске — сортировщиком-контролером на стекольном заводе.

Статус почетного гражданина Солнечногорска дает ряд привилегий и льгот, а также предусматривает единовременную и ежемесячные выплаты.