В подмосковном Солнечногорске горит стекольный завод, идет экстренная эвакуация

Сильное возгорание на заводе в цехе стекловарения происходит на площади 250 квадратных метров, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Московской области.

В настоящее время экстренные службы проводят эвакуацию находящихся в здании завода сотрудников. Информации по пострадавшим от пожара пока не поступало.

«В городском округе Солнечногорск на Стеклозаводской улице горит цех стекловарения на площади 250 кв. В городском округе Солнечногорск на Стеклозаводской улице горит цех стекловарения на площади 250 кв. м», — сказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку после крупного пожара в многоквартирном доме в Красногорске.