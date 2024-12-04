В подмосковном Солнечногорске ищут неизвестного, ловившего байкеров на растянутую веревку

Делавшего ловушки для байкеров путем установки веревочных растяжек между деревьями ищут правоохранители в Московской области. Сразу несколько подобных инцидентов было выявлено в Солнечногорске, информирует пресс-служба регионального управления СК РФ в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, неизвестного сильно бесил шум от глушителей мотоциклетной техники. Судя по всему, окончательно выйдя из себя, злоумышленник таким образом решил устроить облаву на владельцев байков. В одну из растяжек угодил молодой человек. Инцидент привел к травмированию мотоциклиста.

«В эфире программы на федеральном телеканале вышел сюжет, в котором сообщалось, что в городском округе Солнечногорск неизвестный начал растягивать веревки между деревьями, по предварительным данным, из-за шума байков. В результате один из мотогонщиков был травмирован, ему причинен тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении ведомства.

В СК РФ добавили, по факту произошедшего следствием возбуждено уголовное производство по статье за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». К расследованию подключился глава ведомства Александр Бастрыкин.

«Глава СК России Бастрыкин А.И. поручил и. о. руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Яковлеву Я.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — отметила пресс-служба.

Уточняется, расследование и поиск злоумышленника взяты на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.