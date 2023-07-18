В подмосковном Ступине для семей участников СВО устроили экскурсию по химзаводу

Ступинский химический завод является крупнейшим в России производителем бытовой химии. С продукцией предприятия, условиями работы с интересом ознакомились члены семей бойцов СВО.

Председатель профкома, ветеран труда Любовь Федосова провела интересную экскурсию. Гости завода увидели цеха, лабораторию, склад, прослушали подробную информацию о достижениях завода, планах, стратегии развития.

В ходе встречи было отмечено, что химики держат тесную связь с городским штабом волонтеров. Завод приобрел микроавтобус, на котором регулярно отправляются полезные грузы в зону СВО.

Как отмечает губернатор Андрей Воробьев, подмосковные методы поддержки участников СВО и их семей уже стали частью федерального стандарта.

Ранее сообщалось, что коломенская пастила пользовалась успехом на всероссийском гастрономическом фестивале.