В подмосковном Талдоме накануне Дня матери провели концерт и вручили подарки семьям героев СВО

В Талдомском городском округе Московской области состоялась традиционная встреча с семьями участников специальной военной операции, приуроченная ко Дню матери. Мероприятие прошло 27 ноября в Вербилковском Доме культуры в теплой и доверительной атмосфере.

Глава муниципального образования Юрий Крупенин лично поздравил матерей и жен военнослужащих с наступающим праздником, вручив им цветы и памятные подарки. Для гостей был организован праздничный концерт силами сотрудников местного ДК. Особое внимание было уделено решению актуальных проблем — в формате открытого диалога семьи смогли задать вопросы о записи детей в дошкольные учреждения, получении компенсаций и других бытовых трудностях.

Подобные встречи, как отмечают организаторы, служат важным каналом коммуникации между властями и семьями военнослужащих, обеспечивая оперативное решение социально-бытовых вопросов и демонстрируя готовность оказывать всестороннюю поддержку защитникам Родины и их близким.