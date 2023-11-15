В подмосковном Талдоме орден Мужества вручен вдове бойца СВО
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Талдом]
Глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин вручил орден Мужества вдове участника специальной военной операции Олега Мосеенкова.
Руководитель муниципалитета отметил, что родной край всегда будет гордиться земляком, который до последнего вздоха оставался верен Родине и присяге.
Олег Мосеенков является уроженцем села Новоникольское. Получил в техникуме специальность каменщика. В армии служил водителем в саперных войсках. В зоне СВО был стрелком в танковом подразделении. После ранения прошел лечение, восстановление и вновь вернулся на передовую. Боец героически погиб 4 августа 2023 года. Указом президента РФ посмертно представлен к награде — ордену Мужества.