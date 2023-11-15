В подмосковном Талдоме орден Мужества вручен вдове бойца СВО

Руководитель муниципалитета отметил, что родной край всегда будет гордиться земляком, который до последнего вздоха оставался верен Родине и присяге.

Олег Мосеенков является уроженцем села Новоникольское. Получил в техникуме специальность каменщика. В армии служил водителем в саперных войсках. В зоне СВО был стрелком в танковом подразделении. После ранения прошел лечение, восстановление и вновь вернулся на передовую. Боец героически погиб 4 августа 2023 года. Указом президента РФ посмертно представлен к награде — ордену Мужества.