В подмосковном Талдоме поддерживают любителей скандинавской ходьбы

Как вспоминают участники клуба, было время, как над ними, бывало, подшучивали прохожие, спрашивая, почему палки взяли, а лыжи оставили дома. Но в настоящее время подначек от земляков нет, наоборот, клуб постоянно расширяет свои ряды. Организованные тренировки проходят два раза в неделю. При этом многие ветераны практически каждый день гуляют и ходят в магазины с лыжными палками.

Одну из тренировок посетил заместитель главы администрации Талдомского городского округа Юрий Воробьев. Он поблагодарил «долголетов» за активную позицию, участие в фестивалях по скандинавской ходьбе и заверил о поддержке со стороны местной власти.