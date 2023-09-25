В подмосковном Талдоме поддерживают любителей скандинавской ходьбы
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Талдом]
В Вербилковском Доме культуры (Талдомский городской округ) большой популярностью среди «долголетов» пользуются занятия по скандинавской ходьбе.
Как вспоминают участники клуба, было время, как над ними, бывало, подшучивали прохожие, спрашивая, почему палки взяли, а лыжи оставили дома. Но в настоящее время подначек от земляков нет, наоборот, клуб постоянно расширяет свои ряды. Организованные тренировки проходят два раза в неделю. При этом многие ветераны практически каждый день гуляют и ходят в магазины с лыжными палками.
Одну из тренировок посетил заместитель главы администрации Талдомского городского округа Юрий Воробьев. Он поблагодарил «долголетов» за активную позицию, участие в фестивалях по скандинавской ходьбе и заверил о поддержке со стороны местной власти.