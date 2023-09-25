В подмосковном Талдоме позаботились о хороших дорогах для дачников

В Талдомском городском округе активно ремонтируется автотрасса к садоводческим некоммерческим товариществам «Волдынь» и «Ветеран». Протяженность дороги почти пять километров.

Как сообщает администрация округа, к настоящему моменту грунт подготовлен к дальнейшему этапу работ. Бригады подрядчика начали заниматься верхним слоем, который будет асфальтобетонным. В скором времени дачники и жители соседних деревень смогут с комфортом добираться до дома в любое время года.

Всего в округе насчитывается более 300 СНТ. Ремонтные дорожные работы ведутся уже пять лет, благодаря сотрудничеству правительств Москвы и Подмосковья. За это время приведено в порядок более 360 километров автомобильных трасс.