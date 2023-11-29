В подмосковном Талдоме прошла проверка готовности парка к зимнему периоду

Талдомский парк культуры и отдыха «Победа» является излюбленным местом отдыха горожан. Готов ли он к работе в зимний период, проверила специальная комиссия во главе с главой округа Юрием Крупениным.

Руководитель муниципалитета отметил, что очень важно на высоком уровне организовать досуг людей, создать праздничное настроение в преддверии новогодних каникул. На это нацелен губернаторский проект «Зима в Подмосковье».

Члены общественного совета парка, в свою очередь, сообщили, что во многом работа строится на пожеланиях жителей округа. Так, к примеру, набирает популярность клуб любителей скандинавской ходьбы, появилась «Почта Деда Мороза». В пятницу состоится большой праздник в честь открытия зимнего сезона. В его программе запланированы концерты творческих коллективов, мастер-класс по росписи гипсовых фигур, новогодняя ярмарка, включение новогодней елки и многое другое.