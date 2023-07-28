В подмосковном Талдоме жестко пресекают незаконные мусорные свалки в садовых товариществах
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Талдом]
В Талдоме прошла проверка дачников, у которых ранее были выявлены нарушения с вывозом бытового мусора.
Замглавы городской администрации Талдома по вопросам ЖКХ Максим Мухаммийзянов и представитель регионального оператора в ходе рабочей поездки договорились с товариществом «Швейник» об установке мусорного контейнера.
«К сожалению, случается, мы констатируем факты халатного отношения к окружающей среде. И одним из основных генераторов мусора является СНТ. Но мы следим за ситуацией, держим ее на контроле. Регулярно проводятся проверки наличия контейнеров, графика вывоза отходов, как соблюдается договор с регоператором», — отметил Мухаммийзянов.
Подобным проверкам будут подвергнуты все СНТ округа.
Борьба с несанкционированными мусорными свалками в регионе является приоритетной задачей в рамках поручения губернатора Андрея Воробьева.