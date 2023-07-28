В подмосковном Талдоме жестко пресекают незаконные мусорные свалки в садовых товариществах

«К сожалению, случается, мы констатируем факты халатного отношения к окружающей среде. И одним из основных генераторов мусора является СНТ. Но мы следим за ситуацией, держим ее на контроле. Регулярно проводятся проверки наличия контейнеров, графика вывоза отходов, как соблюдается договор с регоператором», — отметил Мухаммийзянов.