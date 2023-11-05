В подмосковном университете «Дубна» открылась школа инженеров

Компания «Кронштадт» будет готовить специалистов по программе «Технология машиностроения в области авиастроения».

Первые занятия в Школе инженеров начнутся уже на следующей неделе. За парты сядут 30 студентов. Молодежь не только научится проектировать беспилотные летательные аппараты, но и применит полученные знания на заводской практике. При этом у них будет возможность трудоустроиться на Дубненском машиностроительном заводе.

Соглашение о сотрудничестве между Государственным университетом «Дубна» и АО «Кронштадт» приветствовал глава округа Максим Тихомиров. Он поблагодарил руководство компании за активную позицию в создании высококвалифицированных молодых кадров.