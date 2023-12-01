В подмосковном Воскресенске началась благотворительная новогодняя акция

Главный посыл акции — Новый год должен прийти в каждый дом, к каждому ребенку. Сейчас самое время заняться добрыми делами, которые наполнят уходящий год особым смыслом и по-новогоднему праздничным настроением. Каждый, кто хочет отдать частичку своей души и порадовать детвору, может сделать сладкие подарки. В канун Нового года их получат ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации.Сбор подарков осуществляется в администрации Воскресенска (площадь Ленина, 3), в кабинетах № 29а и 29б. Телефоны: 8(496) 44-2-70-66, 8(496) 44-2-65-14, 8(926) 998-51-97.

Акция продлится до 25 декабря.