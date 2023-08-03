В подмосковном Воскресенске обсудили перспективы развития парка старинной усадьбы
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Воскресенск]
В Воскресенске состоялось заседание Общественного совета парка Культурного центра «Усадьба Кривякино».
Как отметил глава городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин, в ходе заседания были подняты актуальные вопросы, касающиеся перспективного развития паркового ансамбля.
«Содержание территории, культурно-массовая работа, расширение туристического потенциала, привлечение к сотрудничеству бизнесменов. Эти и другие темы своевременно оказались в центре внимания», — подчеркнул руководитель.
История усадьбы Кривякино и парка с прудами ведет свое начало с конца 18-го века. Культурный объект расположен на левом берегу Москвы-реки и имеет статус памятника культуры федерального значения.