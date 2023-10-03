В подмосковном Воскресенске отметили День среднего профессионального образования
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Воскресенск]
Во Дворце культуры «Цементник» состоялся праздничное мероприятие, посвященное Дню среднего профессионального образования.
В зале собрались студенты и педагоги Воскресенского колледжа. К ним обратился глава городского округа Алексей Малкин. Он отметил, что молодежь, овладевшая рабочей специальностью, как правило, твердо стоит на земле и знает цель в жизни. Теплые слова благодарности руководитель муниципалитета адресовал и сотрудникам учебного заведения. На специальном баннере Алексей Малкин оставил напутствие «Удачи и развития».