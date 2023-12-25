В подмосковном Жуковском вручили ключи от квартиры юноше, оставшемуся без родителей

Парень воспитывался в семье тети. После школы поступил учиться в колледж «Московия» по специальности «электромонтер». Параллельно с этим Максим работает на одном из городских промышленных предприятий. По его словам, в квартире сделан ремонт, есть сантехника и газовая плита. В ближайшее время он начнет обживаться на новом месте.

Отметим, ключи юноша получил в преддверии своего 18-летия. Глава Жуковского уверен, что это сделает его предстоящий день рождения еще радостнее.

«Хочу пожелать Максиму счастья в новой квартире, чтобы в ее стенах были только радостные моменты, и чтобы она стала для него настоящим домом», — написал Борис Аубакиров на своей страничке в социальной сети.