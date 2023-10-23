В подмосковном Звенигороде благоустраивается будущий центральный парк

Работы ведутся в красивом лесном массиве. По замыслу проектировщиков и руководства муниципалитета, парк должен стать главной городской зоной отдыха. Глава округа Андрей Иванов постоянно держит связь с подрядчиком. Во время очередного рабочего объезда он приехал в микрорайон и на месте детально изучил обстановку. При этом на объект были приглашены жители из числа активистов.

Глава округа отметил, что в этом году необходимо постараться расчистить лес, подготовить основания для пешеходных и велосипедных дорожек, а также завезти строительные материалы. Андрей Иванов считает, что в апреле–мае 2024 года можно будет начать чистовые работы.

В новой зеленой зоне отдыха предусмотрено все, чтобы жители могли с комфортом и пользой проводить время.