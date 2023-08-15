В подмосковных Бронницах благоустроят сквер, где установлен бюст внуку великого поэта

В Бронницах стартовало обновление сквера на улице Советская, где расположен бюст Александру Пушкину, внуку великого поэта.

Строительные бригады в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» приведут в порядок тротуары, газонную зону, въезд и выезд на парковку, уложат новую плитку. Завершить работы планируют в ноябре текущего года.

Александр Александрович Пушкин (1863 – 1916) был бронницким уездным предводителем дворянства, много сделал для развития уезда. В частности, уделял большое внимание просвещению, медицине и торговле. В годы Первой мировой войны возглавлял комитет по оказанию помощи раненым бойцам. Скоропостижно скончался от туберкулеза. Похоронен в Бронницах.