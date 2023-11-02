В подмосковных Бронницах будет благоустроен исторический центр города

Горожане участвуют в общественных обсуждениях, высказывают свои соображения и пожелания. Так, большой интерес бронничан вызвала новая концепция парка «Ракушка», который находится на высоком берегу озера Бельское в центральной исторической части города рядом с Архангельским собором и Иерусалимской церковью. Отсюда открывается отличный вид на озеро, поэтому проектировщики предлагают благоустроить смотровую площадку, обновить ландшафтный дизайн.

Был интересный вариант модернизации и для другого исторического объекта. Мемориальный Парк имени Александра Александровича Пушкина располагается рядом с Церковью Успения Пресвятой Богородицы. Но в итоге голосования все же больше сторонников оказалось у «Ракушки». Именно территория этого парка будет благоустроена в 2024 году. При этом бронничане не сомневаются, что со временем дойдет очередь и до Парка Пушкина.