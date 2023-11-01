В подмосковных Бронницах отметили участников восстановления исторического памятника русским воинам

Идея установки памятника принадлежит Александру Пушкину внуку поэта, который в 1915 году возглавлял в Бронницком уезде земскую управу. В 1998 году обелиск был оштукатурен, насколько возможно, приведен в порядок. Тем не менее, ему все сильнее и сильнее требовался капитальный ремонт. Инициативная группа горожан обратилась в администрацию муниципалитета с просьбой о реставрации монумента.

Средства на благую цель собирали всем городом. В итоге памятник был полностью обновлен, а его внешний вид в целом остался прежним. В ходе мероприятия, посвященному памяти русских воинов, были отмечены бронничане, оказавшие наибольшую спонсорскую помощь. Среди них директор завода вентиляционного оборудования «Инновент» Сергей Дуенин, генеральный директор компании «Лорберг РУ» Анастасия Антонченко, предприниматель Александр Войцеховский.