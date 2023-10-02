В подмосковных Бронницах врачу бесплатно предоставили земельный участок

Доктор трудится в городском округе семь лет, пользуется большим уважением у коллег и пациентов за профессионализм и человеческое отношение.

На участке можно будет построить жилой дом, вести подсобное хозяйство. Месторасположение очень удобное. До больницы всего несколько минут ходьбы, рядом несколько магазинов. Скоро к участку проведут электричество.

Напомним, льготу для врачей в Подмосковье ввели два года назад, чтобы привлечь в область специалистов узкого профиля и среднего звена. За это время с 2021 года в Бронницах медицинским специалистам выдали более 30 участков.