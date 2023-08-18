В подмосковных Химках активно строят школы и детские сады

В Химках строят большие планы на развитие сети дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.

За последние десять лет в городском округе возведено 15 школ и 37 детских садов. В рамках специальной программы «Палисадики» заработали девять мини-садов, что помогло сократить очередь в дошкольные учреждения.

Как отмечает глава Химок Дмитрий Волошин, недавно началась реконструкция детского сада на Юбилейном проспекте. Обновленное здание встанет в строй в следующем году. Также завершаются работы по модернизации школы-интерната «Кадетский корпус». Уже 1 сентября более 270 учеников начнут здесь занятия.

«В Химках учатся почти 35 тысяч школьников, 18 тысяч малышей ходят в детские сады. Чтобы сократить очереди, при поддержке губернатора Андрея Воробьева мы открываем новые учреждения и обновляем уже существующие», - подчеркивает глава округа.

В ближайшие годы в Химках вынашиваются планы по строительству еще шести и 15 детских садов. Кроме этого, капитальному ремонту подлежат пять образовательных учреждений.